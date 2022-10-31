Пашинян и Алиев прибыли в Сочи для переговоров с Путиным

Ранее сообщалось, что Путин, Пашинян и Алиев встретятся для переговоров. Как отмечалось, стороны планируют рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Кроме того, лидеры обсудят восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей.