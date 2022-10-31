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39 минут назад

Пашинян и Алиев прибыли в Сочи для переговоров с Путиным

Елена Прошина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыли в Сочи. Главы государств встретятся с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян и Алиев прибыли в Сочи для переговоров с Путиным
Фото: ТАССТАСС

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Сочи», - сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Также в Сочи прибудет вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза Армен Григорян. Также в Сочи вылетел президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«31 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи», - сообщается на сайте главы республики.

Ранее сообщалось, что Путин, Пашинян и Алиев встретятся для переговоров. Как отмечалось, стороны планируют рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Кроме того, лидеры обсудят восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

Политика,Мгер Григорян,Никол Пашинян,Армен Григорян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,
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