Пашинян и Алиев прибыли в Сочи для переговоров с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыли в Сочи. Главы государств встретятся с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Сочи», - сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Также в Сочи прибудет вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза Армен Григорян. Также в Сочи вылетел президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«31 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи», - сообщается на сайте главы республики.
Ранее сообщалось, что Путин, Пашинян и Алиев встретятся для переговоров. Как отмечалось, стороны планируют рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Кроме того, лидеры обсудят восстановление и развитие торгово-экономических и транспортных связей.