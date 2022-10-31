Лукашенко в ближайшее время встретится с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведём итоги этого года», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что в ходе встречи стороны спланируют задачи на 2023 год.
Ранее Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC рассказал, что его отношения с Путиным в последнее время только укрепляются.