Лукашенко в ближайшее время встретится с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведём итоги этого года», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что в ходе встречи стороны спланируют задачи на 2023 год.