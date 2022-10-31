В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
35 минут назад

В МИД РФ упрекнули Канаду и Британию в срыве зерновой сделки

Ura.Ruиещё 1

Канада и Великобритания будут виноваты, если зерновая сделка провалится. Об этом заявило российское посольство в Оттаве.

В МИД РФ выступили с новым обвинением против Канады и Британии
Фото: ТАССТАСС

«Если зерновая сделка провалится, ответственность за это будет на Канаде и Великобритании», — говорится в сообщении дипведомства в Twitter (заблокирован на территории РФ).

В посольстве напомнили о вовлеченности стран в террористическую атаку против гражданского порта Севастополя и военно-морской базы, организованную из контролируемого Украиной «зернового коридора».

МИД РФ назвал условие для разговора по зерновой сделке

Беспилотники атаковали акваторию Севастопольской бухты утром 29 октября. В Минобороны РФ признали это происшествие терактом со стороны ВСУ и заявили о приостановлении зерновой сделки. Французы назвали Украину виновной в провале инициативы. Также сообщалось, что теракт могли организовать британские специалисты, которые также готовили украинских бойцов к теракту на «Северных потоках».

Политика,Минобороны России,МИД России,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители