В МИД РФ выступили с новым обвинением против Канады и Британии

Канада и Великобритания будут виноваты, если зерновая сделка провалится. Об этом заявило российское посольство в Оттаве.
«Если зерновая сделка провалится, ответственность за это будет на Канаде и Великобритании», — говорится в сообщении дипведомства в Twitter (заблокирован на территории РФ).
В посольстве напомнили о вовлеченности стран в террористическую атаку против гражданского порта Севастополя и военно-морской базы, организованную из контролируемого Украиной «зернового коридора».
Беспилотники атаковали акваторию Севастопольской бухты утром 29 октября. В Минобороны РФ признали это происшествие терактом со стороны ВСУ и заявили о приостановлении зерновой сделки. Французы назвали Украину виновной в провале инициативы. Также сообщалось, что теракт могли организовать британские специалисты, которые также готовили украинских бойцов к теракту на «Северных потоках».