В МИД РФ выступили с новым обвинением против Канады и Британии

Канада и Великобритания будут виноваты, если зерновая сделка провалится. Об этом заявило российское посольство в Оттаве.

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«Если зерновая сделка провалится, ответственность за это будет на Канаде и Великобритании», — говорится в сообщении дипведомства в Twitter (заблокирован на территории РФ).

В посольстве напомнили о вовлеченности стран в террористическую атаку против гражданского порта Севастополя и военно-морской базы, организованную из контролируемого Украиной «зернового коридора».