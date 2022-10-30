Песков назвал увольнения естественным процессом

В России нужно менять систему управления и производить кадровую ротацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В эфире канала «Россия 1» Песков сказал, что увольнения и назначения являются нормальным процессом, и «это не значит, что кто-то проваливается».

По его словам, самый легкий, но неправильный путь – не налаживать коллективную работу, а «рубануть шашкой и уволить человека».

Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который сказал, что «абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять».

«Это естественный процесс», - добавил представитель Кремля.