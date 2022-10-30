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17 минут назад

«Дорогая Рената»: Захарова обратилась к Литвиновой из-за Собчак

Майк Габриелян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вступила в полемику с «дорогой Ренатой» Литвиновой из-за телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает «МК».

«Дорогая Рената»: Захарова обратилась к Литвиновой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Литвинова покинула Россию весной, после начала спецоперации на Украине. Накануне она опубликовала краткий пост, в котором поддержала Ксению Собчак, недавно также уехавшую за кордон.

«Когда кидаются все на одного и травят, хочу по-человечески поддержать. Ксения, сил, держись!» - написала Литвинова.

В ответ Захарова написала Литвиновой (послание начиналось со слов «Дорогая Рената...»), что Собчак склонна «издеваться над чужими святынями» и «жестоко унижать тех, кто слабее и беднее».

Захарова напомнила о прежних высказываниях Собчак про «генетическое отребье» в России и «маленьких гаденышей» - так экс-телеведущая назвала детей, помешавших ей выспаться.

Захарова написала, что «мы все очень переживаем за затравленных», вроде Собчак, но «меньше, чем за тех, кто сейчас на передовой».

По словам дипломата, некоторые уехавшие находятся «на задворках стран», поставляющих «оружие, из которого убивают наш народ».

«И желаем вам сил осознать простую истину - травить людей нельзя, травить людей за деньги нельзя тоже», - добавила Захарова.

«Ксения, держись!»: Литвинова выступила в поддержку Собчак

Ранее рэпер Тимати, с которым Собчак была знакома с юности, прокомментировал историю ее отъездом в Литву.

Политика,Тимати,Мария Захарова,Ксения Собчак,МИД России,
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