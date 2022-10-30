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26 минут назад

НАТО призвала Москву срочно возобновить «зерновую сделку»

Илья Родин

Североатлантический альянс в воскресенье, 30 октября, обратился к Москве с требованием в срочном порядке возобновить заключенную при посредничестве ООН «зерновую сделку». Об этом пишет Reuters.

Официальная представитель НАТО Оана Лунгеску призвала президента России Владимира Путина пересмотреть свое решение о приостановке сделки и срочно возобновить ее.

Она подчеркнула, что это позволит осуществить поставки продовольствия в те страны, которые наиболее остро в нем нуждаются.

На Украине отреагировали на приостановку Россией зерновой сделки

Кроме того, Лунгеску обратилась к Путину с призывом прекратить мнимое использование продовольствия в качестве оружия и завершить спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что представители НАТО заявили о необходимости продления сделки по поставкам сельскохозяйственной продукции.

Политика,Видео,Владимир Путин,НАТО,ООН,
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