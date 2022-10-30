НАТО призвала Москву срочно возобновить «зерновую сделку»

Североатлантический альянс в воскресенье, 30 октября, обратился к Москве с требованием в срочном порядке возобновить заключенную при посредничестве ООН «зерновую сделку». Об этом пишет Reuters.

Официальная представитель НАТО Оана Лунгеску призвала президента России Владимира Путина пересмотреть свое решение о приостановке сделки и срочно возобновить ее.

Она подчеркнула, что это позволит осуществить поставки продовольствия в те страны, которые наиболее остро в нем нуждаются.

Кроме того, Лунгеску обратилась к Путину с призывом прекратить мнимое использование продовольствия в качестве оружия и завершить спецоперацию на Украине.