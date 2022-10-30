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35 минут назад

Песков оценил готовность Путина к переговорам по Украине

Майк Габриелян

Стремление к переговорам с Украиной не означает слабости России, поскольку «протягивать руку мира» является прерогативой сильного. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация де-факто не может говорить о слабости РФ. Протягивать руку мира и руку переговоров может позволить только сильный человек», - сказал Песков.

По его словам, российский президент Владимир Путин постоянно упоминает о готовности к переговорам.

Песков объяснил, почему с Киевом невозможно договориться

«Всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров», — добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что президент РФ не передавал Зеленскому специальное послание.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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