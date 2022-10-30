Стремление к переговорам с Украиной не означает слабости России, поскольку «протягивать руку мира» является прерогативой сильного. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация де-факто не может говорить о слабости РФ. Протягивать руку мира и руку переговоров может позволить только сильный человек», - сказал Песков.
По его словам, российский президент Владимир Путин постоянно упоминает о готовности к переговорам.
«Всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров», — добавил Песков.
Ранее Песков заявил, что президент РФ не передавал Зеленскому специальное послание.