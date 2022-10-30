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40 минут назад

Песков объяснил, почему с Киевом невозможно договориться

Илья Родин

Решающий голос по вопросу о дипломатическом урегулировании украинского конфликта в настоящее время за Вашингтоном, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что с Киевом невозможно договариваться, в силу того, что соглашения с ним ничего не стоят. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков объяснил, почему с Киевом невозможно договориться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очевидно, что решающий голос - за Вашингтоном», - заявил Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля уточнил, что с законным президентом Украины Владимиром Зеленским в принципе можно вести переговоры, достигать тех или иных договоренностей.

Песков: Россия не может быть чьим-то вассалом

Вместе с тем, пояснил Песков, эти соглашения «ничего не стоят», так как могут быть в одночасье отменены по указке от кураторов.

Пресс-секретарь добавил, что в сложившейся ситуации следует вести диалог как с представителями украинской стороны, так и с их «вдохновителями».

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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