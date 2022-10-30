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39 минут назад

Желают править всем и вся: Лавров раскрыл цель США в Европе

Майк Габриелян

Вашингтон заинтересован в экономическом и военном ослаблении Европы, поскольку желает «править всем и вся». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса».

Лавров раскрыл цель США в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лаврова, европейцы уже страдают от экономических санкций в разы больше, чем США.

«Растёт число экономистов не только у нас, но и на Западе, которые приходят к выводу, что цель Соединенных Штатов - полностью «обескровить» и деиндустриализировать европейскую экономику», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

В пример он привел предприятия ФРГ, которые все чаще перемещают производство в США и ослабляют конкурентоспособность Евросоюза.

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По мнению министра, также интересам Вашингтона отвечает ослабление Европы в военном плане. Американцы держат континент в напряжении, заставляют европейцев накачивать Украину оружием, а взамен заполняют европейские склады своими поставками. При этом США, НАТО, Евросоюз продолжают твердить о необходимости нанести России поражение «на поле боя».

«За всем этим стоит абсолютная неспособность Соединенных Штатов отказаться от желания править всем и вся», - отметил Лавров.

Дипломат добавил, что в России это понимают и видят в действиях США сочетание «экономических эгоистических расчетов и идеологических комплексов превосходства».

Ранее Лавров подтвердил, что президент страны Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,ЕС,
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