Лавров раскрыл цель США в Европе

Вашингтон заинтересован в экономическом и военном ослаблении Европы, поскольку желает «править всем и вся». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса».

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По словам Лаврова, европейцы уже страдают от экономических санкций в разы больше, чем США.

«Растёт число экономистов не только у нас, но и на Западе, которые приходят к выводу, что цель Соединенных Штатов - полностью «обескровить» и деиндустриализировать европейскую экономику», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

В пример он привел предприятия ФРГ, которые все чаще перемещают производство в США и ослабляют конкурентоспособность Евросоюза.

По мнению министра, также интересам Вашингтона отвечает ослабление Европы в военном плане. Американцы держат континент в напряжении, заставляют европейцев накачивать Украину оружием, а взамен заполняют европейские склады своими поставками. При этом США, НАТО, Евросоюз продолжают твердить о необходимости нанести России поражение «на поле боя».

«За всем этим стоит абсолютная неспособность Соединенных Штатов отказаться от желания править всем и вся», - отметил Лавров.

Дипломат добавил, что в России это понимают и видят в действиях США сочетание «экономических эгоистических расчетов и идеологических комплексов превосходства».