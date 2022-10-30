Песков заявил о важности переговоров с США по Украине

России необходимо вести переговоры по Украине прежде всего с США, так как Киев начал действовать по указке извне, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что сейчас многим очевидно, что «решающий голос» остается за Вашингтоном.
«Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — заявил Песков.
По словам официального представителя Кремля, на Украине есть законный президент «господин» Владимир Зеленский, и достигать с ним каких-либо соглашений можно, «но эти договоренности ничего не стоят». Песков уточнил, что киевские власти решают все по указке извне, даже отменяют принятые договоренности таким образом.