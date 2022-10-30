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20 минут назад

Песков заявил о важности переговоров с США по Украине

Lenta.ruиещё 4

России необходимо вести переговоры по Украине прежде всего с США, так как Киев начал действовать по указке извне, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил о важности переговоров с США по Украине
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что сейчас многим очевидно, что «решающий голос» остается за Вашингтоном.

«Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — заявил Песков.

Песков: Россия не может быть чьим-то вассалом

По словам официального представителя Кремля, на Украине есть законный президент «господин» Владимир Зеленский, и достигать с ним каких-либо соглашений можно, «но эти договоренности ничего не стоят». Песков уточнил, что киевские власти решают все по указке извне, даже отменяют принятые договоренности таким образом.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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