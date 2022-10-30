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36 минут назад

Песков: Путин на Валдае дал "глубинное" объяснение СВО на Украине

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе «мировоззренческого» выступления на Валдайском форуме дал «глубинное» объяснение причин специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков: Путин на Валдае дал "глубинное" объяснение СВО на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это выступление, которое объясняет причины специальной военной операции, причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение, почему это было нужно, почему это было неизбежно, почему Россия права, и почему у России нет другого выхода», — подчеркнул Песков, называя речь Путина «мировоззренческим выступлением».

По его словам, выступление главы государства было адресовано «всему миру – и тем, кто согласится, и тем, кто не согласится».

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что руководство страны, в том числе президент РФ Владимир Путин, по-прежнему готово участвовать в переговорах с Украиной. Он добавил, что, если появятся реалистичные предложения, содержащие принципы равноправия и уважения интересов друг друга, то Москва изучит такую возможность.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Валдайский клуб,
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