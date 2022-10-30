Песков: Путин на Валдае дал "глубинное" объяснение СВО на Украине

«Это выступление, которое объясняет причины специальной военной операции, причем не на уровне этих первичных рефлексов, а глубинное объяснение, почему это было нужно, почему это было неизбежно, почему Россия права, и почему у России нет другого выхода», — подчеркнул Песков, называя речь Путина «мировоззренческим выступлением».