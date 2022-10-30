Песков: Россия не может быть чьим-то вассалом

Россия продолжит бороться за свои интересы, страна не может быть чьим-то вассалом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«У нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно. И это как раз является залогом того, что мы, да, мы будем отстаивать наши интересы», — цитирует его ТАСС.
Песков также заявил, что платформой для переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может стать желание США прислушаться к озабоченностям России.