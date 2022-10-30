В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
38 минут назад

Песков: Россия не может быть чьим-то вассалом

RT на русскомиещё 1

Россия продолжит бороться за свои интересы, страна не может быть чьим-то вассалом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков: Россия не может быть чьим-то вассалом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно. И это как раз является залогом того, что мы, да, мы будем отстаивать наши интересы», — цитирует его ТАСС.

Песков также заявил, что платформой для переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена может стать желание США прислушаться к озабоченностям России.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители