Захарова обвинила Зеленского в срыве зерновой сделки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины решили сорвать зерновую сделку, чтобы к ядерному шантажу Киева добавился еще и продовольственный. В своем Telegram-канале она отметила, что в разрушении договоренностей украинскому руководству помогли «британские спецы».

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Зерновую сделку сорвал [президент Украины Владимир] Зеленский и его террористы, которыми руководили британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился еще и продовольственный. Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей. На этом адском троне держится киевский режим: деньги, оружие, смерть», — написала Захарова.

Представитель МИД также отреагировала на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Москва якобы разрушила зерновой коридор. По ее словам, Россия, напротив, давно предлагает бесплатно направить свое зерно и удобрения тем странам, которые в этом нуждаются.

«Россия предлагает уже давно передать свои удобрения бесплатно нуждающимся странам. Об этом неоднократно говорили и президент, и министр иностранных дел <…> также Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн своих зерновых», — подчеркнула Захарова.