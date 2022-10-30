Сложившаяся сегодня ситуация вокруг Украины схожа с периодом Карибского кризиса, поскольку речь идет о создании непосредственных угроз безопасности РФ прямо на российских границах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса", которое опубликовано в воскресенье на сайте дипведомства.

На вопрос, насколько похожи ситуация времен Карибского кризиса и текущая конъюнктура вокруг Украины, министр отметил, что "сходство есть".

"Как в 1962 году, так и сейчас речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже еще ближе, чем "Юпитеры" (ракеты средней дальности - прим. ТАСС), расположенные в Турции. Идет военная кампания по накачиванию Украины всеми видами вооружений", - указал глава дипведомства.

При этом, по словам министра, отличие ситуаций состоит в том, что в 1962 году советский лидер Никита Хрущев и тогдашний президент США Джон Кеннеди "нашли в себе силы проявить ответственность и мудрость", а сейчас со стороны Вашингтона и его сателлитов такой готовности в России пока не видят.

"Примеров масса. Можно начать с того, что появившийся шанс на переговоры, который материализовался в конце марта на встрече в Стамбуле, был разрушен, сейчас мы можем это утверждать, по прямому указанию Вашингтона", - подчеркнул Лавров.

Деструктивный подход Запада

Глава дипведомства напомнил, что сейчас всерьез появляются разговоры о том, что нужно "укрепить ядерные возможности НАТО" в дополнение к пяти странам, уже имеющим на своей территории американское тактическое ядерное оружие.

"Польша просится в "кандидаты" на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит", - отметил Лавров.

Он напомнил, что США, НАТО и Евросоюз продолжают твердить о необходимости нанести России поражение "на поле боя", при этом за всем этим стоит "абсолютная неспособность Соединенных Штатов отказаться от желания править всем и вся".

"Если в свое время пели "Правь, Британия, морями", то сейчас Америка хочет петь наверняка "Правь, Америка, планетой". Об этом четко, ясно, недвусмысленно говорил президент России Владимир Путин в своем выступлении в Кремле, когда были подписаны договоры между Россией и четырьмя новыми субъектами Федерации. Вот в этом и состоит главное отличие [ситуации времен Карибского кризиса и текущей конъюнктуры вокруг Украины]", - резюмировал Лавров.

Сознательность Белого дома по сравнению с Карибским кризисом

Лавров рассчитывает, что администрация президента США Джо Байдена располагает большими возможностями для четкого понимания, кто и как эскалирует ситуацию вокруг глобальной безопасности, чем глава Белого дома Джон Кеннеди в период Карибского кризиса.

"О том, насколько в США всерьез относились к ситуации, свидетельствуют воспоминания очевидцев о разговоре президента Кеннеди со своими помощниками в Овальном кабинете. Глава Белого дома говорил, что не понимает, зачем [советскому лидеру Никите] Хрущеву размещать ракеты на Кубе. Ведь советский лидер, мол, должен был осознавать, что для США это то же самое, если бы американцы разместили в Турции свои ракеты. Помощник с удивлением ему ответил, что ровно это и было сделано Соединенными Штатами. Надеюсь, что в сегодняшней ситуации у президента Байдена будет больше возможностей понимать, кто и как отдает приказы", - отметил Лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса", которое опубликовано в воскресенье на сайте дипведомства.

Истоки конфликта

Министр напомнил, что США в начале 60-х не просто пытались, а на самом деле разместили ракеты средней дальности "Юпитер" в Турции и Италии.

"Италию упоминаю, потому что дальность действия этих ракет, запущенных из этой страны, покрывала значительную часть европейской территории. Из Турции до Москвы десять с небольшим минут лета, как тогда считали. Именно это послужило началом Карибского кризиса, а не то, как это пытается представить западная историография, видящая корень проблемы в размещении наших ракет на Кубе. Там мы лишь отвечали на то, что США уже сделали вблизи Советского Союза", - пояснил Лавров.

Как подчеркнул глава дипведомства, если абстрагироваться от проблемы угрозы агрессии США против Кубы, которая "была вполне реальной", то главным триггером с военно-стратегической точки зрения был "факт размещения (ядерного оружия) Соединенных Штатов в непосредственной близости от границ СССР".