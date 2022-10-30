Трагедия произошла в субботу вечером в районе Итхэвон южнокорейской столицы во время празднования Хэллоуина. Вышедшие на массовые гуляния люди столпились в узком переулке шириной 4 метра. По некоторым данным, давка возникла из-за слуха о том, что в одном из баров был замечен известный поп-исполнитель. По последним данным, жертвами стали 153 человека. В их числе четыре россиянки в возрасте от 20 до 30 лет. Как сообщают СМИ, среди погибших также есть выходцы из Узбекистана, Ирана, Норвегии и Китая.