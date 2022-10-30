Песков назвал условие для переговоров президентов России и США

Стали известны условия возвращения России к переговорам с США. Их озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям. То есть, фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь», - сказал Песков в эфире канала «Россия 1».

По его словам, американцы должны задаться вопросом: «То, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но может, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров?»

Представитель Кремля уточнил, что имеет «в виду проекты документов, которые были переданы в Брюссель и в Вашингтон».