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45 минут назад

Песков назвал условие для переговоров президентов России и США

Майк Габриелян

Стали известны условия возвращения России к переговорам с США. Их озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал условие для переговоров президентов России и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям. То есть, фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь», - сказал Песков в эфире канала «Россия 1».

По его словам, американцы должны задаться вопросом: «То, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но может, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров?»

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Представитель Кремля уточнил, что имеет «в виду проекты документов, которые были переданы в Брюссель и в Вашингтон».

В декабре 2021 года РФ передала Вашингтону проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. Однако эти документы не были приняты во внимание Вашингтоном.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,
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