Россия внесла 11 территорий в перечень недружественных

«Это Бермуды , Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане , острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат , острова Питкэрн , острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», — уточнили в правительстве.

Отмечается, что перечень уже включал три подконтрольные Британии территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар, а теперь в него входят все 14.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что введенные против РФ санкции недружественных стран ударили по ним самим — они сталкиваются с рекордным увеличением цен, в том числе по части газа, электроэнергии, бензина, хлеба. По его словам, для оппонентов Российской Федерации не стало преградой даже то, что в открытой экономике многие рынки связаны