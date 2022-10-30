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45 минут назад

Россия внесла 11 территорий в перечень недружественных

Газета.Ruиещё 6

Правительство России расширило перечень недружественных стран, внеся в него 11 поддержавших санкции Британских заморских территорий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Россия внесла 11 территорий в перечень недружественных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», — уточнили в правительстве.

Отмечается, что перечень уже включал три подконтрольные Британии территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар, а теперь в него входят все 14.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что введенные против РФ санкции недружественных стран ударили по ним самим — они сталкиваются с рекордным увеличением цен, в том числе по части газа, электроэнергии, бензина, хлеба. По его словам, для оппонентов Российской Федерации не стало преградой даже то, что в открытой экономике многие рынки связаны

Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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