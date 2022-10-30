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15 минут назад

Российский посол назвал возмутительной реакцию США на атаку на порт Севастополя

Lenta.ruиещё 1

Посол России в США Анатолий Антонов назвал возмутительной реакцию США на атаку на порт Севастополя. Об этом пишет РИА Новости.

Посол РФ назвал возмутительной реакцию США на атаку на порт Севастополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает», — сказал российский посол. Он добавил, что Россия не увидела никакого осуждения безрассудных действий киевского режима.

«Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников», — заявил Антонов.

Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке. Высокопоставленный дипломат объяснил, что на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь Москва не гарантирует безопасность гражданских судов.

Политика,Анатолий Антонов,ООН,
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