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43 минуты назад

Небензя заявил, что "зерновой коридор" использовали для атаки на Севастополь

Газета.Ru

В письме к генеральному секретарю ООН Антонию Гуттеришу, постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что безопасный "зерновой коридор" использовали для атаки на Севастополь.

Небензя: "Зерновой коридор" использовали для атаки на Севастополь
Фото: ТАССТАСС

"Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой черноморской инициативы", - указано в письме.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В субботу, 29 октября, Россия уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки на неопределенный срок. Ранее вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев заявил, что Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке.

Политика,Василий Небензя,Константин Косачев,Совет Федерации,ООН,
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