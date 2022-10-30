Небензя: "Зерновой коридор" использовали для атаки на Севастополь

В письме к генеральному секретарю ООН Антонию Гуттеришу, постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что безопасный "зерновой коридор" использовали для атаки на Севастополь.
"Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой черноморской инициативы", - указано в письме.
22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В субботу, 29 октября, Россия уведомила ООН, Турцию и Украину о приостановке действия зерновой сделки на неопределенный срок. Ранее вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев заявил, что Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке.