Небензя: "Зерновой коридор" использовали для атаки на Севастополь

В письме к генеральному секретарю ООН Антонию Гуттеришу, постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что безопасный "зерновой коридор" использовали для атаки на Севастополь.

Фото: ТАСС ТАСС

"Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой черноморской инициативы", - указано в письме.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.