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1 час назад

Захарова ответила Кулебе по зерновой сделке

News.ru

Украина не заинтересована в мировой стабильности и продовольственной безопасности, иначе «все о ней забудут», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего «все страны требовать от РФ» возвращения к обязательствам по зерновой сделке. По ее мнению, Киев готов только на «теракты, ядерный шантаж и убийства, чтобы получать оружие и деньги».

Захарова ответила Кулебе по зерновой сделке
Фото: мид рфмид рф

Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства — лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шёл над Зеленским, — написала она.

Кулеба ранее отметил, что Россия приостановила действие зерновой сделки «под надуманным предлогом».

В МИД Украины заявили, что Россия приостановила зерновую сделку "под надуманным предлогом"

Минобороны РФ заявило, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке после нападения на корабли Черноморского флота 29 октября. В ведомстве также отметили, что атака была совершена при участии специалистов из Великобритании.

Ранее в Минобороны заявили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области.

Политика,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,
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