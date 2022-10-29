Захарова ответила Кулебе по зерновой сделке

Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства — лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шёл над Зеленским, — написала она.