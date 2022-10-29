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21 минуту назад

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак в Севастополе

Lenta.ru

Постоянное представительство России при ООН запросило проведение заседания Совета безопасности Организации на 31 октября из-за атаки на суда Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский в своем Telegram.

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за атак в Севастополе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что Россия запросила заседание, а также, что постпредство уведомило генсека ООН о приостановке РФ участия в зерновой сделке «в свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно».

Ранним утром 29 октября в Севастополе были атакованы суда Черноморского флота с помощью беспилотников. Минобороны России обвинило в этом Вооруженные силы Украины, уточнив, что в результате незначительно пострадал морской тральщик «Иван Голубец».

Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот. Министерство связало приостановку сделки с причастностью Великобритании к упомянутой атаке и назвало ее террористическим актом.

Политика,Дмитрий Полянский,Минобороны России,Совбез ООН,ООН,
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