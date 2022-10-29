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51 минуту назад

Депутат Гурулев объяснил, какими методами Россия может ответить на вызовы НАТО

Газета.Ru

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенантом запаса и участником операции ВС РФ в Сирии Андрей Гурулев в рамках нового выпуска шоу «Дайте сказать!» рассказал, станет ли столкновение с НАТО началом ядерного апокалипсиса.

Депутат ГД объяснил, как Россия может ответить на вызовы НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что разговоры о «грязной бомбе» нужны Украине и их кураторам, чтобы втянуть РФ в более глобальный конфликт.

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«Первое и самое главное. «Грязная бомба» — это не что иное, как радиоактивные отходы, которые надо распылить на какой-то территории. И если эту бомбу пытаются с помощью муляжа рвануть на территории Чернобыля, то для нас это не ждет ничего хорошего. Если мы помним чернобыльскую катастрофу, то пятна заражения — это Белоруссия, Брянская область и дальше, вплоть до Рязанской, Мордовии и Ульяновска оно долетело», — сказал Гурулев.

По его словам, нынешние угрозы «грязной бомбой», а до этого «визги» о том, что Россия якобы применит тактическое ядерное оружие, — все это комплекс мероприятий по вынуждению применить Россию подобное вооружение, чтобы усугубить конфликт, сделав его более глобальным.

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Депутат добавил, что для России это откровенно нецелесообразно, поскольку с Украиной еще нужно жить.

Также Гурулев заявил, что в случае вооруженного конфликта России и НАТО в первую очередь будут задействованы авиационные и ракетные войска. При этом, по его словам, у ВС РФ на вооружении есть ракеты «Кинжал», готовые потопить любой корабль альянса.

«Томагавки» у них в основе морского базирования. Против них есть очень хорошая вещь — «Кинжал», потому что один «Кинжал» любое это корыто натовское сразу с ходу потопит, причем гарантированно. И они это прекрасно понимают. Не просто так МиГ-31 прилетели в Белоруссию, они не для Украины прилетели, я вас уверяю. Это как раз на корабельную ударную группировку противника, которые с ракетами «Томагавк», — сказал он.

Депутат заметил, что, когда кто-то в США кричит о том, что они на авианосце готовы работать против России, для нашей страны это является жирной целью, по которой промахнуться будет крайне сложно. Войска альянса сухопутно никогда не пойдут в атаку, предупредил Гурулев, потому что они так не действуют.

Политика,Верховный суд,НАТО,Госдума,
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