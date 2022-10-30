В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
42 минуты назад

Посол Антонов выразил возмущение реакцией США на террористическую атаку на порт Севастополя

Газета.Ruиещё 2

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что реакция американских властей на террористическую атаку на порт Севастополя вызывает возмущение. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова уличила Великобританию в лицемерии
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

"Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает. Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима. Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников", — заявил Антонов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что специалисты из Великобритании приняли прямое участие в атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь. 29 октября Минобороны РФ заявило, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании по подрыву "Северных потоков".

После этого минобороны Великобритании заявило, что министерство непричастно к подрыву "Северных потоков".

Политика,Мария Захарова,Анатолий Антонов,Минобороны России,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители