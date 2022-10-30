Захарова уличила Великобританию в лицемерии

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что реакция американских властей на террористическую атаку на порт Севастополя вызывает возмущение. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

"Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает. Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима. Зато отмечаем полное игнорирование выявленных признаков причастности британских военных специалистов к организации сегодняшнего массированного удара с применением беспилотников", — заявил Антонов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что специалисты из Великобритании приняли прямое участие в атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь. 29 октября Минобороны РФ заявило, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании по подрыву "Северных потоков".