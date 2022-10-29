Нарусова отреагировала на слухи о своей скорой отставке

Сенатор Людмила Нарусова опровергла появившуюся в соцсетях информацию о своей скорой отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это», - сказала Нарусова.

В последние дни в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о грядущей отставке Нарусовой с поста сенатора. Утверждалось, что она уже написала заявление и уйдет из Совфеда на следующей неделе.

В Совете Федерации Нарусова представляет республику Тыва, ее полномочия заканчиваются в сентябре 2026 года.