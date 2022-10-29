Нарусова отреагировала на слухи о своей скорой отставке

Сенатор Людмила Нарусова опровергла появившуюся в соцсетях информацию о своей скорой отставке. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это», - сказала Нарусова.
В последние дни в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о грядущей отставке Нарусовой с поста сенатора. Утверждалось, что она уже написала заявление и уйдет из Совфеда на следующей неделе.
В Совете Федерации Нарусова представляет республику Тыва, ее полномочия заканчиваются в сентябре 2026 года.
Ранее дочь Нарусовой Ксения Собчак спешно покинула Россию. В Департаменте госбезопасности Литвы заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.