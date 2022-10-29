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11 минут назад

"Кому-то очень хочется это": Нарусова опровергла свою скорую отставку

Майк Габриелян

Сенатор Людмила Нарусова опровергла появившуюся в соцсетях информацию о своей скорой отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

Нарусова отреагировала на слухи о своей скорой отставке
Фото: ТАССТАСС

«Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это», - сказала Нарусова.

В последние дни в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о грядущей отставке Нарусовой с поста сенатора. Утверждалось, что она уже написала заявление и уйдет из Совфеда на следующей неделе.

В Совете Федерации Нарусова представляет республику Тыва, ее полномочия заканчиваются в сентябре 2026 года.

РБК: Ксения Собчак не является фигурантом уголовного дела о вымогательстве

Ранее дочь Нарусовой Ксения Собчак спешно покинула Россию. В Департаменте госбезопасности Литвы заявили, что Собчак беспрепятственно смогла въехать на территорию страны, поскольку у нее есть израильский паспорт.

Политика,Людмила Нарусова,Ксения Собчак,Совет Федерации,
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