Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что ООН обязана провести расследование причастности США к появлению коронавируса.

Отмечается, что ранее Володин опубликовал в своем канале опрос подписчиков о природе COVID-19. Пост он сопроводил сообщением о том, что немецкие ученые нашли доказательства искусственного происхождения вируса.

Подавляющее большинство участников опроса (95% из 329,1 тыс. человек по состоянию на 11-31 мск) ответило утвердительно на вопрос «Как вы считаете, COVID-19 создан искусственно?».

Володин рассказал о результатах опроса и добавил, что исследователи обнаружили доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

Спикер Госдумы уточнил, что американские военные ведут работы в 336 биолабораториях по всему миру. В любой из них теоретически возможно создание подобного вируса. Он добавил, что коронавирус привел к гибели 6,5 млн человек на планете.

По мнению Володина, специалистам ООН следует провести «независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса».