Володин призвал ООН проверить США на причастность к появлению коронавируса

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал ООН провести независимое расследование о причастности Соединенных Штатов к появлению COVID-19. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса», — отметил Володин.
По мнению парламентария, американские власти «обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии».
Кроме того, спикер Госдумы указал, что 95% участников опроса, который Володин разместил в Telegram, считают, что коронавирус возник искусственным путем.