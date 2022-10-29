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53 минуты назад

Володин призвал ООН провести расследование о причастности США к появлению коронавируса

Газета.Ruиещё 5

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал ООН провести независимое расследование о причастности Соединенных Штатов к появлению COVID-19. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин призвал ООН проверить США на причастность к появлению коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса», — отметил Володин.

По мнению парламентария, американские власти «обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии».

Кроме того, спикер Госдумы указал, что 95% участников опроса, который Володин разместил в Telegram, считают, что коронавирус возник искусственным путем.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,ООН,
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