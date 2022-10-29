CNN: Путин дождался "первых трещин" в позиции США по Украине

Российское руководство дождалось первых разногласий относительно поддержки Украины в Вашингтоне, утверждает обозреватель телекомпании CNN Стивен Коллинсон.
По его мнению, президент России Владимир Путин ждал "в надежде на надлом удивительного единодушия в вопросе поддержки Украины, выстроенного в Вашингтоне президентом [США] Джо Байденом", пишет автор статьи, опубликованной на сайте телекомпании.
"Теперь же, наконец, начали появляться первые трещины", - констатирует он.
Коллинсон, в частности, упомянул позицию лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти, который ранее указал, что если республиканцы по итогам выборов в ноябре получат большинство в Конгрессе, то они могут не поддержать новые шаги Белого дома по оказанию помощи Украине. По мнению автора, "даже мельчайший намек на смягчение позиции США подбодрит" российское руководство.
Ранее Маккарти дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может сократиться. В то же время, как отмечала в текущем месяце газета Politico, в рядах республиканцев наметился раскол. Часть из них вслед за Маккарти "с опаской относится" к длительной финансовой поддержке Киева, а другие после комментариев лидера меньшинства в нижней палате, наоборот, решили более активно и оперативно выделить Украине очередной пакет помощи.