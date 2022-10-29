CNN: Путин дождался "первых трещин" в позиции США по Украине

Российское руководство дождалось первых разногласий относительно поддержки Украины в Вашингтоне, утверждает обозреватель телекомпании CNN Стивен Коллинсон.

По его мнению, президент России Владимир Путин ждал "в надежде на надлом удивительного единодушия в вопросе поддержки Украины, выстроенного в Вашингтоне президентом [США] Джо Байденом", пишет автор статьи, опубликованной на сайте телекомпании.

"Теперь же, наконец, начали появляться первые трещины", - констатирует он.

Коллинсон, в частности, упомянул позицию лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти, который ранее указал, что если республиканцы по итогам выборов в ноябре получат большинство в Конгрессе, то они могут не поддержать новые шаги Белого дома по оказанию помощи Украине. По мнению автора, "даже мельчайший намек на смягчение позиции США подбодрит" российское руководство.