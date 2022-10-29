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44 минуты назад

CNN сообщила, что Путин дождался "первых трещин" в позиции США по Украине

ТАСС

Российское руководство дождалось первых разногласий относительно поддержки Украины в Вашингтоне, утверждает обозреватель телекомпании CNN Стивен Коллинсон.

CNN: Путин дождался "первых трещин" в позиции США по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, президент России Владимир Путин ждал "в надежде на надлом удивительного единодушия в вопросе поддержки Украины, выстроенного в Вашингтоне президентом [США] Джо Байденом", пишет автор статьи, опубликованной на сайте телекомпании.

"Теперь же, наконец, начали появляться первые трещины", - констатирует он.

Коллинсон, в частности, упомянул позицию лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти, который ранее указал, что если республиканцы по итогам выборов в ноябре получат большинство в Конгрессе, то они могут не поддержать новые шаги Белого дома по оказанию помощи Украине. По мнению автора, "даже мельчайший намек на смягчение позиции США подбодрит" российское руководство.

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Ранее Маккарти дал понять, что помощь Киеву в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может сократиться. В то же время, как отмечала в текущем месяце газета Politico, в рядах республиканцев наметился раскол. Часть из них вслед за Маккарти "с опаской относится" к длительной финансовой поддержке Киева, а другие после комментариев лидера меньшинства в нижней палате, наоборот, решили более активно и оперативно выделить Украине очередной пакет помощи.

Политика,Кевин Маккарти,Джозеф Байден,Владимир Путин,Конгресс США,
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