В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
20 минут назад

Найдено объяснение реакции США на слова Путина о ядерном оружии

Елена Прошина

Американские власти пытаются сохранить ядерную риторику в информационном пространстве, несмотря на слова президента России Владимира Путина, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.

Найдено объяснение реакции США на слова Путина о ядерном оружии
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАССпресс-служба президента РФ/ТАСС

Парламентарий сослался на слова лидера РФ о том, что Москве «нет смысла наносить ядерный удар по Украине». При этом, по словам Пушкова, Соединенные Штаты до сих пор пытаются «сохранить ядерную тему в информационном поле».

Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе

Ранее глава США Джо Байден заявлял, что российские власти допустят серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине, несмотря на то, что Путин уверял, что РФ не нуждается в этом.

В рамках клуба «Валдай» российский лидер заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла. Путин посоветовал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда РФ может применить такое оружие.

Как отметил президент, цель ядерной риторики западных стран заключается в стремлении Вашингтона и стран Европы надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Политика,Алексей Пушков,Джозеф Байден,Владимир Путин,Валдайский клуб,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители