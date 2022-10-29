Найдено объяснение реакции США на слова Путина о ядерном оружии

Американские власти пытаются сохранить ядерную риторику в информационном пространстве, несмотря на слова президента России Владимира Путина, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС пресс-служба президента РФ/ТАСС

Парламентарий сослался на слова лидера РФ о том, что Москве «нет смысла наносить ядерный удар по Украине». При этом, по словам Пушкова, Соединенные Штаты до сих пор пытаются «сохранить ядерную тему в информационном поле».

Ранее глава США Джо Байден заявлял, что российские власти допустят серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине, несмотря на то, что Путин уверял, что РФ не нуждается в этом.

В рамках клуба «Валдай» российский лидер заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла. Путин посоветовал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда РФ может применить такое оружие.