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44 минуты назад

Кадыров заявил о специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине.

Кадыров объявил о специальной операции «Возмездие» на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Довожу до сведения об успехах специальной отдельной операции под названием "Возмездие"», — написал глава республики.

Он рассказал, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 657 и ранено 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 40 единиц техники.

Кадыров обратился к Зеленскому после ударов по Украине

Кроме того, в секторе спецназа «Ахмат» — на соледарском направлении — за один день было уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники, рассказал Кадыров, подчеркнув, что это «предварительные и самые сжатые данные».

«Все это время мы отражали их вылазки, но теперь события развиваются под нашу диктовку. Теперь врагу совсем не до контратак», — написал глава Чечни, отметив, что на этой неделе российские подразделения развивают наступательные действия, охватывая новые рубежи противника.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские командиры, участвующие в специальной военной операции России на Украине, решили сменить тактику. По его словам, они приняли решение не обороняться, а только нападать. Кадыров также анонсировал хорошие новости с линии фронта.

Политика,Рамзан Кадыров,
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