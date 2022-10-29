Кадыров объявил о специальной операции «Возмездие» на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине.

Фото: ТАСС ТАСС

«Довожу до сведения об успехах специальной отдельной операции под названием "Возмездие"», — написал глава республики.

Он рассказал, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено 657 и ранено 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 40 единиц техники.

Кроме того, в секторе спецназа «Ахмат» — на соледарском направлении — за один день было уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники, рассказал Кадыров, подчеркнув, что это «предварительные и самые сжатые данные».

«Все это время мы отражали их вылазки, но теперь события развиваются под нашу диктовку. Теперь врагу совсем не до контратак», — написал глава Чечни, отметив, что на этой неделе российские подразделения развивают наступательные действия, охватывая новые рубежи противника.