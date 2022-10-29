Немцы поддержали речь Путина на «Валдае»

Действие российских властей поддерживает полмира, среди них – КНР и Индия, считают читатели немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает «Ура.ру».

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Так они откликнулись на речь лидера России Владимира Путина во время конференции на «Валдае». Как заявил пользователь с никнеймом UserPL, многие страны, слыша тезисы президента РФ, понимают, что они не одни.

«Не только Россия думает так, как сказал Путин на этой конференции», отметил читатель издания.

Пользователь интернета UserPL написал, что Москву поддерживают такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, ЮАР, Нигерия, Саудовская Аравия, Египет. По его словам, немаловажную роль в поддержке России также играет Анкара.

Stefan Havranek нашел позицию РФ «куда более достойной доверия, чем мнения политических пиарщиков Запада». Он отметил, что свои знания «черпает только из немецких газет».

Пользователь интернета Edelgard Magnus считает, что пропаганда стран Запада вводит людей в заблуждение, когда речь идет о том, что антироссийские санкции эффективные и оправдывают свои ожидания.