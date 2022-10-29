Кадыров заявил об уничтожении сотен бойцов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении уничтожено 657 и ранено три сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 40 единиц техники.

Фото: ТАСС ТАСС

На том же направлении уничтожено вооружение военной специальной техники — 40 единиц, из них — восемь танков, пять боевых машин пехоты (БМП), а также 20 единиц бронированных машин.

Кроме того, в секторе спецназа «Ахмат» — на соледарском направлении — за один день уничтожено 95 бойцов ВСУ и более 10 единиц техники: четыре танка, пять БМП, одна бронемашина и четыре пикапа.

«Это только предварительные и самые сжатые данные», — заявил Кадыров.