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6 минут назад

Американский генерал в отставке согласился со словами Путина о мировой угрозе

Москва24иещё 2

Владимир Путин был прав в своем предупреждении, что миру предстоит самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, заявил американский генерал в отставке Блейн Холт.

Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе
Фото: ТАССТАСС

"Слабость Америки и отсутствие лидерства действительно создают опасность для всеобщего достояния", – сказал он в интервью изданию Newsmax.

Он также указал на то, что президент РФ неоднократно заявлял, что Россия открыта для дипломатии по украинскому вопросу. По мнению Холта, Соединенные Штаты должны согласиться на переговоры, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Немцы поддержали речь Путина на «Валдае»

27 октября, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны.

По словам президента, однополярный мир уходит в прошлое.

Глава государства отметил, что Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хотят с этим мириться. По словам Путина, нынешнее положение дел чревато цепью конфликтов, а главная задача сейчас – решить их.

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