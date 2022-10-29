Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе

Владимир Путин был прав в своем предупреждении, что миру предстоит самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны, заявил американский генерал в отставке Блейн Холт.

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"Слабость Америки и отсутствие лидерства действительно создают опасность для всеобщего достояния", – сказал он в интервью изданию Newsmax.

Он также указал на то, что президент РФ неоднократно заявлял, что Россия открыта для дипломатии по украинскому вопросу. По мнению Холта, Соединенные Штаты должны согласиться на переговоры, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

27 октября, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны.

По словам президента, однополярный мир уходит в прошлое.