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6 минут назад

Медведев предложил Польше «подтереться своим поганым расчетом»

News.ruиещё 1

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram назвал представителей польского МИД «дегенератами», из-за их требования к России выплатить репарации за Вторую мировую войну. По его мнению, России необходимо будет либо подготовить им счет «за все», что СССР передал Польше в период социализма, либо предложить «подтереться своим поганым расчетом».

Медведев предложил Польше «подтереться своим поганым расчетом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет «за все», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала, — написал он.

Польша обнародовала полный список требований о репарациях от Германии

Ранее сообщалось, что польские власти подсчитают потери, которые, по их мнению, были причинены Советским Союзом в годы Второй мировой войны. Варшава намерена истребовать их по аналогии с репарациями от Германии.

От ФРГ Варшава требует около $1,3 трлн в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине заявили, что Германия уже выплатила достаточно крупные репарации, оснований для удовлетворения требований польской стороны нет, а сама Варшава отказалась от репараций еще в 1953 году.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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