Медведев предложил Польше «подтереться своим поганым расчетом»

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram назвал представителей польского МИД «дегенератами», из-за их требования к России выплатить репарации за Вторую мировую войну. По его мнению, России необходимо будет либо подготовить им счет «за все», что СССР передал Польше в период социализма, либо предложить «подтереться своим поганым расчетом».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет «за все», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала, — написал он.

Ранее сообщалось, что польские власти подсчитают потери, которые, по их мнению, были причинены Советским Союзом в годы Второй мировой войны. Варшава намерена истребовать их по аналогии с репарациями от Германии.