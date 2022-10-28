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1 час назад

Медведев пожелал Маску удачи

Никита Бородкин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал удачи американскому предпринимателю Илону Маску в борьбе с «идеологической диктатурой» в Twitter. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Медведев пожелал Маску удачи
Фото: ТАССТАСС

«Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологического диктата в Twitter. И бросайте свои дела со Starlink на Украине», — написал Медведев.

Напомним, что Маск покупает Twitter — ранее предприниматель подписал себя в Twitter как «Шеф Твиттера», а позднее опубликовал видео, на котором он принес в штаб-квартиру соцсети раковину.

Ожидается, что компания перейдет в собственность Маска 28 октября. Предположительно сумма сделки составляет 44 млрд долларов. Первоначально бизнесмен планировал оформить сделку весной 2022 года, однако летом передумал из-за количества фейковых аккаунтов на площадке и завышенной статистики. В октябре он решил все таки купить соцсеть.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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