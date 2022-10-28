В ГД внесли законопроект о приостановке судебных производств в отношении мобилизованных

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий приостановку судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных и добровольцев. Об этом в пятницу сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами. Соответствующий законопроект "Единая Россия" внесла в Госдуму", - написал он в своем Telegram-канале.
Турчак отметил, что действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий.
"При этом между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. В этот период судебные процессы не прекращаются, хотя человек уже не может с полигона или из воинской части полноценно вести дела в суде", - написал Турчак.
При этом, по его словам, в разных кодексах содержатся разные трактовки того, когда производство должно быть остановлено.
"Наша инициатива формирует единый подход к обеспечению процессуальных прав для мобилизованных и добровольцев, служащих Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Следственного комитета РФ и иных органов. Исключение сделано лишь для таких социально значимых вопросов, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца. Эти исполнительные производства не будут приостанавливаться даже после принятия новых поправок", - подчеркнул Турчак.