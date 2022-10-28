Матвиенко рассказала, кому из россиян следует остаться за рубежом

Гражданам России гарантировано Конституцией право уехать из страны и вернуться назад. Об этом напомнила сегодня спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

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По словам спикера Совета Федерации, все граждане России по закону имеют право уезжать за пределы страны и без каких-либо препятствий возвращаться обратно.

При этом Валентина Матвиенко выразила уверенность, что большинство из тех, кто в последнее время принял решение покинуть страну, вернутся домой. Однако, те, кто «поливают грязью» Россию после отъезда, должны остаться за рубежом, считает она.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов отметил, что россияне, покинувшие страну с началом специальной военной операции на Украине и в связи частичной мобилизацией, в ряде случаев могут попасть под закон об иностранных агентах, и им нельзя доверять «никакую работу в сфере государственной власти».