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27 минут назад

Путин рассказал, как достичь устойчивого мира между Баку и Ереваном

News.ru

Единственным возможным и реалистичным путем решения конфликта между Арменией и Азербайджаном является неукоснительное соблюдение сторонами всех положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, с этим согласен и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин рассказал, как достичь устойчивого мира между Баку и Ереваном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Именно за счет последовательного выполнения договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решений гуманитарных вопросов, можно добиться нормализации отношений Армении с Азербайджаном, — подчеркнул президент.

Он добавил, что с этой позицией согласен и премьер-министр Армении Никол Пашинян, с которым президент России неоднократно беседовал на эту тему. Путин также выразил надежду на то, что поиск и нахождение взаимно приемлемых решений позволит выйти и на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Ранее Путин заявил, что Россия в течение многих лет предлагала Армении решить вопрос Карабаха путем передачи Баку пяти районов, откуда ушли люди, однако Ереван пошел своим путем в решении этого вопроса. Президент добавил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужен, но Россия не может ничего навязывать и диктовать.

До этого премьер-министр Армении заявил, что желает подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2022 года и что армянская сторона сделает все возможное, чтобы это осуществилось. По словам премьера, армянские власти надеются, что до подписания мирного договора завершатся работы по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Политика,Никол Пашинян,Владимир Путин,
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