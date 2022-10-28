Медведев поставил ультиматум Киеву

Путь к стабильности энергоснабжения для Украины – это не покупка электроэнергии в соседних европейских странах, а признание правомерности требований России и результатов спецоперации. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил об экстренных отключениях электричества по всей территории страны из-за российских ударов по энергоструктуре. Накануне стало известно, что киевский режим провел тестовую поставку электроэнергии из Европы, закупив ее у Словакии.

По мнению Дмитрия Медведева, покупка Украиной электроэнергии в ЕС приведет только к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев.

«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…», - отметил он.

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».