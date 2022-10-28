Медведев поставил ультиматум Киеву

Путь к стабильности энергоснабжения для Украины – это не покупка электроэнергии в соседних европейских странах, а признание правомерности требований России и результатов спецоперации. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил об экстренных отключениях электричества по всей территории страны из-за российских ударов по энергоструктуре. Накануне стало известно, что киевский режим провел тестовую поставку электроэнергии из Европы, закупив ее у Словакии.
По мнению Дмитрия Медведева, покупка Украиной электроэнергии в ЕС приведет только к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев.
«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…», - отметил он.
На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В конце сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области прошли референдумы и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о вступлении этих территорий в состав России на правах субъектов.