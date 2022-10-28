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15 минут назад

Медведев требует от Украины признать правомерность требований России

Ura.Ruиещё 7

Покупка электроэнергии за рубежом не приведет к стабильной работе энергосистем Украины. Главное условие стабильного энергоснабжения — признать правомерность требований России в спецоперации, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя тестовую закупку Киевом электричества у Словакии.

Медведев поставил ультиматум Киеву
Фото: ТАССТАСС

«Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев», — заявил Медведев в своем telegram-канале, добавив, что это не даст желанной стабильности в работе украинской энергосистемы. «Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — написал политик.

Сегодня на Украине провели первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Необходимость импорта электроэнергии из ЕС обусловлена дефицитом генерирующих мощностей в стране.

Путин оценил необходимость массированных ударов по Украине

После начала спецоперации Киев устроил теракт на Крымском мосту. В ответ на это Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины, что привело к отсутствию света у полутора миллионов украинцев.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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