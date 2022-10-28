Медведев поставил ультиматум Киеву

«Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев», — заявил Медведев в своем telegram-канале, добавив, что это не даст желанной стабильности в работе украинской энергосистемы. «Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — написал политик.