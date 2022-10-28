В России отреагировали на желание Польши возместить военные потери при СССР

«Как можно посчитать жизни 600 тысяч человек — советских граждан, которые отдали свою жизнь при освобождении Польши?! Мы видели, что поляки ранее обратились с аналогичным требованием к Германии. Поэтому я не понимаю. Как будто потихоньку люди с ума сходят. Многие их действия трудно объяснить», — сказал Чепа.