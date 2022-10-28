Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин включил летчика Константиа Ярошенко в состав Общественной палаты Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вступает в силу с 28 октября — в нем отмечается работа Ярошенко как правозащитника и общественного деятеля.
Напомним, что Ярошенко был приговорен в США в 2011 году к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотических веществ на территорию страны.
В конце апреля 2022 года Ярошенко удалось обменять на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. Обмен заключенными стороны произвели на территории Турции.