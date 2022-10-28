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40 минут назад

Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин включил летчика Константиа Ярошенко в состав Общественной палаты Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ вступает в силу с 28 октября — в нем отмечается работа Ярошенко как правозащитника и общественного деятеля.

Напомним, что Ярошенко был приговорен в США в 2011 году к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотических веществ на территорию страны.

В конце апреля 2022 года Ярошенко удалось обменять на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. Обмен заключенными стороны произвели на территории Турции.

Политика,Тревор Рид,Владимир Путин,Общественная палата России,
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