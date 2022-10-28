Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

"В опубликованной в еженедельнике "Аргументы и факты" статье помощника секретаря Совета безопасности РФ А. А. Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А. А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности РФ", - написал Патрушев.