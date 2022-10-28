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14 минут назад

Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах

ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал ошибочными высказывания своего помощника Алексея Павлова о хасидах (направление иудаизма) и принес за них извинения.

Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах
Фото: ТАССТАСС

Его письмо было направлено изданию aif.ru, где ранее и была опубликована статья Павлова.

"В опубликованной в еженедельнике "Аргументы и факты" статье помощника секретаря Совета безопасности РФ А. А. Павлова содержались ошибочные строки о любавичских хасидах. Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А. А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности РФ", - написал Патрушев.

Он заверил, что с автором статьи "проведена соответствующая работа".

В материале Павлов заявил, что "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами". Позже лидеры еврейской общины России выразили несогласие с этими тезисами, отметив, что воспринимают их с крайним недоумением. Главный раввин России Берл Лазар указывал, что любавичские хасиды являются легитимной школой иудаизма и 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к ХАБАДу.

Политика,Алексей Павлов,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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