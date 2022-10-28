Российский регион заявил о досрочном завершении мобилизации

Задачи по проведению частичной мобилизации в Брянской области выполнены досрочно в полном объеме. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил глава региона Александр Богомаз.
— Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока, — отметил губернатор.
Он отметил, что заслуга в этом принадлежит главному военному комиссару области, районных военкомов, глав муниципальных образований и предприятий.
— Но самое главное, поставленная задача выполнена благодаря жителям нашего приграничного региона, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите, — подчеркнул Богомаз в своем Telegram-канале.
24 октября глава Брянской области сообщил, что на железнодорожном перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента оказались повреждены пути.
До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка, расположенный в Трубчевском районе Брянской области. Пострадавших при инциденте нет, повреждены два жилых здания.