В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
18 минут назад

Брянский губернатор рассказал о досрочном завершении мобилизации в регионе

Вечерняя Москваиещё 3

Задачи по проведению частичной мобилизации в Брянской области выполнены досрочно в полном объеме. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Российский регион заявил о досрочном завершении мобилизации
Фото: ТАССТАСС

— Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока, — отметил губернатор.

Он отметил, что заслуга в этом принадлежит главному военному комиссару области, районных военкомов, глав муниципальных образований и предприятий.

— Но самое главное, поставленная задача выполнена благодаря жителям нашего приграничного региона, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите, — подчеркнул Богомаз в своем Telegram-канале.

24 октября глава Брянской области сообщил, что на железнодорожном перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента оказались повреждены пути.

Стали известны сроки завершения частичной мобилизации

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Белая Березка, расположенный в Трубчевском районе Брянской области. Пострадавших при инциденте нет, повреждены два жилых здания.

Политика,Армия,Украина,Александр Богомаз,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители