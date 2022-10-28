Российский регион заявил о досрочном завершении мобилизации

Задачи по проведению частичной мобилизации в Брянской области выполнены досрочно в полном объеме. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил глава региона Александр Богомаз.

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— Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока, — отметил губернатор.

Он отметил, что заслуга в этом принадлежит главному военному комиссару области, районных военкомов, глав муниципальных образований и предприятий.

— Но самое главное, поставленная задача выполнена благодаря жителям нашего приграничного региона, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите, — подчеркнул Богомаз в своем Telegram-канале.

24 октября глава Брянской области сообщил, что на железнодорожном перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. В результате инцидента оказались повреждены пути.