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9 минут назад

МИД РФ: десятки иностранных судов, вывозящих зерно с Украины, попались на контрабанде

Ura.Ru

Более 70 иностранных кораблей, перевозивших продовольствие в рамках «зерновой сделки», были задержаны за попытки контрабанды и нарушение правил судоходства. Об этом заявили в МИД России.

МИД РФ: десятки иностранных судов, вывозящих зерно с Украины, попались на контрабанде
Фото: Ura.RuUra.Ru

«За время реализации „черноморской инициативы“ свыше 70 судов были задержаны или отстранены за нарушения правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — говорится в документе о выполнении Стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта.

Он опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Как отмечают в МИД РФ, подобные злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, особенно с учетом теракта на Крымском мосту 8 октября. Сейчас продолжается расследование, какие пути использовались для доставки в Крым взрывчатки.

В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа.

Политика,МИД России,
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