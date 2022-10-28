МИД РФ: десятки иностранных судов, вывозящих зерно с Украины, попались на контрабанде

Более 70 иностранных кораблей, перевозивших продовольствие в рамках «зерновой сделки», были задержаны за попытки контрабанды и нарушение правил судоходства. Об этом заявили в МИД России.

«За время реализации „черноморской инициативы“ свыше 70 судов были задержаны или отстранены за нарушения правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках», — говорится в документе о выполнении Стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта.

Он опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Как отмечают в МИД РФ, подобные злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, особенно с учетом теракта на Крымском мосту 8 октября. Сейчас продолжается расследование, какие пути использовались для доставки в Крым взрывчатки.