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21 минуту назад

Путина и Зеленского пригласили в Аризону

Елена Прошина

Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Аризоне для переговоров. Об этом пишет «Лента.ру».

Путина и Зеленского пригласили в Аризону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее письмо Гозар направил посольствам России и Украины в Вашингтоне, а сам документ опубликовал в соцсетях.

Гозар пригласил двух лидеров в город Финикс для проведения мирных переговоров. По его мнению, там политики смогут «начать диалог по деэскалации ядерной напряженности, прекратить войну и завершить смерти и разрушения».

«Если в нашей политике или в наших вооруженных силах не найдется ни одного лидера, который попытается положить конец этой войне без немыслимых глобальных смертей и разрушений, тогда я должен», — сообщил Гозар.

Ранее на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам с Киевом. Однако, он подчеркнул, что Украина отказалась от диалога.

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