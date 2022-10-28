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30 минут назад

В Совфеде охарактеризовали речь Путина на «Валдае»

Lenta.ru

Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» является программной. Так ее охарактеризовал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, его цитирует РИА Новости.

В Совфеде охарактеризовали речь Путина на «Валдае»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За выступлением Владимира Владимировича Путина следили не только мы в России, следили во всем мире. Я надеюсь, для нас наступает время внимательного отношения к тому, что говорит российский президент», — считает сенатор.

По его мнению, если западные страны проигнорируют речь главы государства, это приведет к ситуации, которая не отвечает ничьим интересам. Косачев напомнил о мюнхенской речи Путина 2007 года, подчеркнув, что президент тогда был точен в анализе происходящего.

Сенатор предрек решение многочисленных мировых проблем в случае, если речь Путина на «Валдае» будет услышана.

Ранее речь Путина оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал ее мировоззренческой, глубокой, прикладной, а также выразил уверенность, что она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года.

27 октября Путин принял участие в пленарной сессии клуба «Валдай» 27 октября. Его выступление и дискуссии с участниками форума длились более трех с половиной часов. Президент затронул тему спецоперации на Украине, отношений с Западом и «тектонических» процессов в мире.

Политика,Константин Косачев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,Совет Федерации,
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