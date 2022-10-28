Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе «Валдай», является попыткой привлечь на свою сторону консерваторов на Западе. Об этом пишут западные СМИ, обзор которых сделало РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 27 октября выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», темой которого стал «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В ходе своего выступления он отметил, что безраздельное доминирование Запада в мировых делах подходит к концу, впереди мир ждет самое «непредсказуемое десятилетие».

Глава государства также констатировал, что у России много общего с Западом «с традиционными, прежде всего, христианскими ценностями», а вот с диктатом Запада космополитичного, «выступающего орудием либеральных элит», никто не смирится.

Оценивая выступление президента России, газета The New York Times обратила внимание на то, что Владимир Путин своей речью попытался привлечь на свою сторону консервативную аудиторию за рубежом и хочет извлечь выгоду из политических разногласий на Западе.

Многие темы выступления приобрели особый резонанс, учитывая грядущие выборы в США и разногласия в Европе по поводу помощи Украине, считает издание.

Издание The Washington Post также согласно с тем, что осуждение «либеральных элит» Запада Владимиром Путиным было направлено прежде всего на зарубежную аудиторию и адресовано в основном консерваторам.