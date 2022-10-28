РФ подняла вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы» на заседании СБ ООН

Российская сторона озвучила вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы» в ходе закрытого заседания Совета безопасности ООН, сообщил в четверг, 27 октября, постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя.
В рамках второго заседания руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал членам Совбеза ООН о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Россия в свою очередь озвучила с трибуны вопрос о подготовки «грязной бомбы» украинскими властями.
Дипломат заявил, что в Москве «рады были бы ошибаться», однако невозможно просто так игнорировать эти утверждения, носящие очень серьезный характер, пишет ФАН. По его словам, эта ситуация может грозить всему миру «крайне неприятными последствиями».
Накануне Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты и Украина не предоставили разъяснений относительно неисполнения ими обязательств, предусмотренных Конвенцией о биологическом оружии. В середине июня Москва направила Вашингтону и Киеву памятные записки с перечислением конкретных вопросов о выполнении ими положений Конвенции с просьбой об ответах на них.