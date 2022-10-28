РФ подняла вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы» на заседании СБ ООН

Российская сторона озвучила вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы» в ходе закрытого заседания Совета безопасности ООН, сообщил в четверг, 27 октября, постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

В рамках второго заседания руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал членам Совбеза ООН о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Россия в свою очередь озвучила с трибуны вопрос о подготовки «грязной бомбы» украинскими властями.

Дипломат заявил, что в Москве «рады были бы ошибаться», однако невозможно просто так игнорировать эти утверждения, носящие очень серьезный характер, пишет ФАН. По его словам, эта ситуация может грозить всему миру «крайне неприятными последствиями».