Небензя пригрозил США по вопросу использования биооружия на Украине

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пригрозил Соединенным Штатах и Украине ответом на возможное использование биооружия на территории Украины, указав на вероятное нарушение Конвенции о биологическом оружии (КБТО), сообщаетРИА Новости
"Мы двигаемся в правовом поле, предусмотренном КБТО. И даже если аргументы, представленные факты вам не нравятся, вы не в праве игнорировать и смещать фокус внимания на ваши политические оценки Но здесь, в ООН, мы все-таки опираемся на международное право, перед которым все равны. И хотите вы этого или нет, но за нарушения КБТО, если они будут доказаны, придется отвечать", - заявил Небензя.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в четверг, 27 октября, прошло созванное Россией заседание, посвященное проблеме военно-биологической деятельности США на Украине. Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что игнорирование запросов России о биолабораториях США на Украине говорит об их обоснованности.