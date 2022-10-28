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54 минуты назад

Небензя пригрозил США ответом на возможное использование биооружия на Украине

Газета.Ruиещё 1

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пригрозил Соединенным Штатах и Украине ответом на возможное использование биооружия на территории Украины, указав на вероятное нарушение Конвенции о биологическом оружии (КБТО), сообщаетРИА Новости

Небензя пригрозил США по вопросу использования биооружия на Украине
Фото: Нэнси Сисель/РИА «Новости»Нэнси Сисель/РИА «Новости»

"Мы двигаемся в правовом поле, предусмотренном КБТО. И даже если аргументы, представленные факты вам не нравятся, вы не в праве игнорировать и смещать фокус внимания на ваши политические оценки Но здесь, в ООН, мы все-таки опираемся на международное право, перед которым все равны. И хотите вы этого или нет, но за нарушения КБТО, если они будут доказаны, придется отвечать", - заявил Небензя.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в четверг, 27 октября, прошло созванное Россией заседание, посвященное проблеме военно-биологической деятельности США на Украине. Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что игнорирование запросов России о биолабораториях США на Украине говорит об их обоснованности.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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