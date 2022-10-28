Небензя пригрозил США по вопросу использования биооружия на Украине

"Мы двигаемся в правовом поле, предусмотренном КБТО. И даже если аргументы, представленные факты вам не нравятся, вы не в праве игнорировать и смещать фокус внимания на ваши политические оценки Но здесь, в ООН, мы все-таки опираемся на международное право, перед которым все равны. И хотите вы этого или нет, но за нарушения КБТО, если они будут доказаны, придется отвечать", - заявил Небензя.