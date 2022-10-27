Аксенов и Кириенко посетили Херсон

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Херсон вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым, сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Они встретились с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и обсудили выезд местных жителей из региона, «их обустройство на местах», работу переправы через Днепр, логистику и продовольственную безопасность. Также Аксенов и Кириенко побывали на переправе через Днепр.
«Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ», — написал Аксенов.
Ранее Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра, пояснив это участившимися ударами ВСУ.