Аксенов и Кириенко посетили Херсон

Они встретились с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и обсудили выезд местных жителей из региона, «их обустройство на местах», работу переправы через Днепр, логистику и продовольственную безопасность. Также Аксенов и Кириенко побывали на переправе через Днепр.